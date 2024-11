Prefeitura realiza manutenção nos poços de visita da Av. Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quinta-feira (21) a manutenção de cinco Poços de Visita (PV) da Avenida Nossa Senhora de Fátima, localizados no trecho entre a Rua Pastor Lázaro de Campos e a Rua do Carpinteiro, no sentido da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

“Alguns Poços de Visita estão fora de nivelamento com o asfalto e um deles acabou sendo danificado. Esse levantamento dos PVs vai diminuir o impacto dos veículos e evitar a quebra das tampas ou da estrutura”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os poços de visita são locais de acesso às redes de serviços subterrâneos, como de drenagem, coleta de esgoto, telefonia e gás. Eles são acessados quando há necessidade de realizar alguma manutenção, vistoria ou limpeza.

