Padre indiciado pela PF já esteve em evento “pró-família” na Câmara de Santa Bárbara

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, um dos indiciados pela Polícia Federal (PF) por suposta tentativa de golpe de Estado, já esteve em Santa Bárbara d’Oeste em evento pró-família realizado na Câmara Municipal.

Em Santa Bárbara, o padre, que é de Osasco, participou, em maio deste ano, do Simpósio “Vida e Família” promovido na Câmara Municipal pela Rede Nacional Pró-Conservadora, em parceira com a Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB). Na ocasião, o padre foi um dos palestrantes e abordou o tema “Defesa da Vida sob a Ótica Doutrinária Cristã”.

Leia + sobre política regional

O simpósio também serviu como evento preparatório para a 2ª Marcha em Defesa da Vida e Família, que aconteceu em outubro, em consonância com a Semana do Nascituro.

O padre foi um dos 37 indiciados pelos crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa.