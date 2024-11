Grupo Germânica promove o lançamento do Novo Nivus 2025

Leia + Sobre todos os Esportes

O Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do interior de São Paulo, realiza neste sábado, 23/11, o lançamento do Novo Nivus 2025. Com lojas em Campinas, Limeira, Americana, Valinhos, Sumaré, Mogi Mirim, Paraguaçu Paulista, Poços de Caldas e São João da Boa Vista, a Germânica Volkswagen preparou uma programação especial para apresentar o novo modelo ao público.

Para 2025, o SUV cupê apresenta design renovado, explorando as linhas mais esportivas na dianteira com grade maior e mais imponente. Agora, tanto na dianteira como na traseira, os faróis e lanternas recebem conexão em LED entre os dois extremos, o ‘light strip’, entregando uma assinatura noturna inédita – e a primeira vez em um modelo da VW no Brasil.

Na traseira, o para-choque recebe nova linha em destaque e marcações da carroceria nas laterais, oferecendo um aspecto mais largo e esportivo. As lanternas, além do ‘light strip’, tem nova assinatura, mais horizontais e refinadas.

Nas laterais, as novas rodas de 17 polegadas para a versão Highline tem acabamento diamantado e preto piano, além do novo ‘badge’ aplicado no para-lama dianteiro.

O Novo Nivus tem paleta com sete opções disponíveis. As novidades ficam para a cor de lançamento herdada da linha RS da Audi, Azul Turbo, e a Azul Titan, tom de azul inédito nos carros da Volkswagen no Brasil. Ainda fazem parte da gama a conhecida Cinza Moonstone, o Vermelho Sunset, a Cinza Platinum, o Branco Cristal e o Preto Ninja.

No interior, os bancos receberam nova roupagem exclusiva com costuras redesenhadas e acabamento inédito. Nas portas e painel, o revestimento ‘soft touch’ acompanha as costuras dos bancos em contraste.

Embarcada no Nivus em 2020, a VW Play, central multimídia de 10,1 polegadas, chegou e se tornou referência em conectividade e experiência de usuário. Agora, chega em nova geração para atender às necessidades da era de conectividade da marca que está nascendo.

Com internet embarcada, o VW Play Connect possui independência para conectar o carro ao seu dono, sem a necessidade de parear o celular ou conectá-lo a uma rede Wi-Fi. Com os mais de 15 aplicativos disponíveis na loja online, o motorista pode chegar em qualquer lugar usando o Waze ou curtir suas playlists no Spotify sem tirar o telefone do bolso.

Além disso, a VW Play Connect será responsável por compartilhar as informações do veículo diretamente com o app Meu VW, que agora lança sua versão 2.0. Serão 15 funcionalidades oferecidas no carro conectado para deixar ainda mais simples e segura a interação com seu carro.

Dentre elas estão: travar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento da buzina e pisca alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário, gestão de saúde do carro com mais de 90 alertas, entre outras funções.

Além de todas as funções do carro conectado, a segurança também foi “apimentada” para o Novo Nivus com o novo Pacote ADAS. Além do ACC, AEB e assistente saída de vaga traseira já de série no Nivus, o opcional oferece Lane Assist, Detector de Ponto Cego com marcação nos retrovisores externos, Travel Assist que contribui para uma condução mais segura e confortável em diversas situações, e o Park Assist para manobras paralelas e perpendiculares automática.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP