Proteção solar para pele negra é essencial e pede cuidados específicos

A proteção solar é fundamental para todos os tipos de pele, incluindo as peles negras. Embora a maior quantidade de melanina ofereça uma proteção natural contra os raios ultravioleta, essa defesa não é completa.

“É um mito acreditar que peles negras não precisam de protetor solar. Todos estão suscetíveis aos danos causados pela radiação solar, como envelhecimento precoce e câncer de pele”, explica a esteticista e dermaticista Patrícia Elias.

Ao escolher um protetor solar para pele negra, a profissional destaca que é importante considerar produtos que não deixem resíduos esbranquiçados e não é necessário escolher protetores com alta proteção já que a própria com tem sua função como proteção, então escolher um fator 30 ou 40 já é o suficiente.

“Opte por protetores solares com textura em gel ou fluida, que são absorvidos mais facilmente e não deixam a pele com aspecto acinzentado. Além disso, sugiro o uso de protetores solares com cor, que ajudam a uniformizar o tom da pele e oferecem proteção adicional contra a luz visível”, recomenda Patrícia.

A aplicação correta do protetor solar também é muito importante, a profissional destaca a importância da reaplicação a cada duas horas, especialmente em casos de exposição direta ao sol ou atividades que causem suor excessivo.

“Aplique uma quantidade generosa de protetor solar em todo o rosto e pescoço, mesmo em dias nublados ou quando permanecer em ambientes internos, pois a luz visível também pode causar danos à pele”, enfatiza.

Além do uso diário do protetor solar, a esteticista reforça a importância de uma rotina de cuidados com a pele que incluem limpeza adequada, hidratação e, se necessário, o uso de produtos específicos para tratar hiperpigmentação.

“Manter a pele bem cuidada e protegida é essencial para prevenir manchas e outros danos causados pela exposição solar”, conclui a especialista.

Para mais informações sobre cuidados com a pele e proteção solar, Patrícia Elias compartilha dicas e orientações em seu canal no YouTube, que conta com mais de 7,4 milhões de inscritos.