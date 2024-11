Programação Moviecom Tivoli – 21 a 27 de novembro de 2024

TIVOLI 1 – TUDO POR UM POPSTAR 2 (DISNEY)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 75min.

Tudo Por Um Pop Star 2 é a sequência do filme Tudo Por Um Pop Star, lançado em 2018. A trama

acompanha três amigas, Duda (Gabriella Saraivah), Bia (Bela Fernandes) e Julinha (Laura Castro) , que

moram na cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e estudam no mesmo colégio das

protagonistas do primeiro filme. Para celebrar seus 15 anos de amizade, o trio decide organizar uma

viagem para assistir ao último show da turnê de um famoso cantor Pop Star (Lucas Burgatti), que não só

estudou na mesma escola delas, mas também era o namorado de Duda anos atrás. Para isso, elas irão

dirigindo o velho fusca de Babete (Giovana Lancelotti) e embarcar em uma aventura que vai muito além

de um show, testando e reforçando a amizade e a resiliência das meninas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h00 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – GLADIADOR 2 – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – 16 Anos – Duração: 148min.

Anos após testemunhar a morte do herói Maximus (Russell Crowe) pelas mãos de seu tio (Joaquin

Phoenix), Lucius (Paul Mescal) enfrenta um novo desafio: forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela

sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que

governam Roma com punho de ferro, Lucius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na

juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lucius busca seguir seus passos para restaurar a glória

perdida de Roma. Gladiador 2, é uma sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott.

Agora, Lucius luta não apenas pela sua vida, mas pelo futuro do império. Com o coração cheio de raiva e

o destino de Roma em jogo, ele revisita seu passado em busca da força necessária para devolver ao

povo a honra que um dia foi perdida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h45 – 19h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 – 16h45 – 19h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – ARCA DE NOÉ (IMAGEM FILMES)

Animação – Nacional Livre – Duração: 95min.

Em Arca de Noé, Vini (Rodrigo Santoro) é um ratinho poeta muito carismático, mas ao mesmo tempo

muito envergonhado, seu melhor amigo Tito, também é um roedor muito talentoso que toca violão como

ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca de Noé sem que

sejam percebidos, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos. Com muita

alegria, música e cantoria, Vini e Tito embarcam nessa aventura arriscada, mas muito bem

acompanhados.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h50 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – WICKED (ATMOS) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Fantasia – 10 Anos – Duração: 161min.

Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do

Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na

trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida

por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é

tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino

encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só

quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada

amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a

determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no

futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h50 – 20h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h40 – 16h50 – 20h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AINDA ESTOU AQUI (COLUMBIA PICTURES)

Drama – Nacional14 Anos – Duração: 135min.

Ainda Estou Aqui se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo

Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político

precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê

obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h00 – 18h40 2D Nacional

Sáb., Dom., Feriado – 16h00 – 18h40 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Ter. – 14h00 2D Nacional CineMaterna

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – VENOM: A ÚLTIMA RODADA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação – 14 Anos – Duração: 110min.

Venom: A Última Rodada é o terceiro capítulo da franquia. Eddie Brock (Tom Hardy) e Venom estão em

uma frenética fuga. Caçados por forças tanto do seu planeta natal quanto da Terra, a dupla se encontra

em um aperto crescente, com a rede se fechando rapidamente ao seu redor. À medida que a pressão

aumenta, Eddie e Venom são forçados a tomar uma decisão devastadora que marcará o fim de sua

última dança juntos. O filme conta com cenas eletrizantes, com Venom devorando inimigos enquanto luta

ao lado de Eddie. A situação se complica quando outros alienígenas do planeta de Venom descobrem

seu paradeiro e chegam à Terra com a missão de capturá-lo. A aliança inseparável entre Eddie e Venom

é posta à prova como nunca antes, enfrentando ameaças implacáveis e perigos de todos os lados.

Dirigido por Andy Serkis, o filme também conta com Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, prometendo um

desfecho épico e emocionante para a saga.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 19h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ROBÔ SELVAGEM – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Robô Selvagem, o robô conhecido como “Roz” – a unidade ROZZUM 7134 – naufraga em uma ilha

desabitada, precisa aprender a se adaptar a esse novo ambiente e, pouco a pouco, construindo relações

com animais nativos e isso inclui até a adoção de um filhotinho de um ganso. O filme é uma adaptação

do livro de mesmo nome do escritor Peter Brown.

Sáb., Dom., Feriado – 14h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h10 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h10 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – OPERAÇÃO NATAL – DUB (WARNER)

Ação/Comédia – 12 Anos – Duração: 124min.

Operação Natal é um longa do diretor Jake Kasdan com os astros Dwayne Johnson, o famoso The Rock,

e Chris Evans, famoso por sua interpretação como Capitão América nos filmes da franquia Marvel.

Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da Força Tarefa (ELF),

Callum Drift (Dwayne Johnson), deverá fazer uma parceria com o mais famoso caçador de recompensas

do mundo, Jack O’Malley (Chris Evans), para salvar o Natal de diversas crianças e adultos ao redor do

mundo. Isso porque a vítima do sequestro foi ninguém mais e ninguém menos que o Papai Noel e essa

dupla dinâmica não o recuperar a tempo, o Natal estará perdido. Essa comédia de ação e aventura

contagiante tem quatro quadrantes e é aberto um universo totalmente novo para explorar dentro desse

gênero de férias natalinas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h30 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

