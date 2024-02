O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) deu continuidade pessoalmente nesta segunda-feira (19/02) ao cronograma de entrega dos kits de materiais escolares gratuitos aos bebês de zero a 3 anos de idade atendidos nas creches da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. A visita, desta vez, foi à EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antigo “CMEI”) Professora Maria Cecília Borriero Milani, no Green Village.

Apenas nesta fase da Educação Infantil, os kits estão sendo entregues em 13 unidades da Rede Municipal que mantém turmas de berçário e maternal, atendendo a 970 bebês, aproximadamente. Este é o segundo ano em que os aluninhos das creches também recebem seus kits – antes, apenas os alunos maiores, já na fase de alfabetização, recebiam o material escolar grátis da Prefeitura.

Nas próximas semanas, os kits gratuitos de material escolar vão ser entregues também para os alunos da Pré-Escola (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental 1 (6 a 10 anos), completando o atendimento de todas as 5,2 mil crianças da Rede Municipal.

“A gente tem investido muito na Educação das nossas crianças. Isto (a entrega dos kits para os bebês de zero a 3 anos) é a valorização da Primeira Infância na nossa cidade, crianças que daqui a pouco vão entrar na fase de alfabetização já com essa bagagem que elas adquiriram nas creches. Investir na Educação é preparar nossas crianças para o futuro”, comentou o prefeito Leitinho;

Participaram o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira, o vereador Oseias Jorge, a diretora de Educação Infantil da Rede Municipal, Marli Pontes, além da diretora da unidade, Maria Cecília Leme Giacomin, as recém-reconhecidas “docentes” de Ensino Infantil (as EDIs), professores e equipe de apoio.

“A Educação se faz com pessoas, e a gestão do prefeito Leitinho, sempre muito humana, vem investindo no reconhecimento e na valorização dos profissionais da Rede Municipal, como é o caso das EDIs”, lembrou o secretário Zé Jorge.

No caso das creches, cada kit contém caderno brochura pequeno, chacoalho, livro de banho impermeável com dois brinquedos de borracha, livro de tecido para a hora de dormir, caixa de gizão de cera, caixa de massinha de modelar e estojo multiuso – ou seja, material adequado à idade dos bebês atendidos pela Prefeitura nas turmas de berçário e maternal.

“Esse material é fundamental, auxilia no desenvolvimento da aprendizagem, sendo que os alunos terão os estímulos pedagógicos desde o início da Primeira Infância. Eles já iniciam a sua ‘leitura de mundo’, além de desenvolver habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização e para o sucesso da sua vida escolar”, acrescentou Marli Pontes.