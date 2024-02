Senado americano discute ampliação de Green Card

O Senado americano avalia um projeto de lei em prol da expansão da imigração

legal para o país. O debate busca a aprovação de uma cota adicional de 250 mil Green Cards nos próximos cinco anos para familiares de cidadãos e também na categoria de trabalho com os vistos EB.

O projeto de lei pleiteia 50 mil vistos/ano, dos quais 32 mil seriam para familiares e 18 mil para vistos EB. Assim, em cinco anos seriam 90 mil vistos para pessoas qualificadas que estejam em busca de uma nova oportunidade de vida e trabalho nos Estados Unidos.

Para o advogado licenciado nos Estados Unidos Vinícius Bicalho, o projeto de lei traz luz para a questão da migração legal em um ano importante de mudança no cenário político com a proximidade das eleições presidenciais americanas. “Esse diálogo no Senado é o reconhecimento de que a imigração qualificada é benéfica para os Estados Unidos, sempre vindo para somar, sendo, portanto, muito desejada pelo governo americano”, avalia.

Atualmente, quase todas as categorias do Green Card estão sobrecarregadas com elevada procura, inclusive de países como México, Índia e Filipinas. “Adicionar Green Cards aos totais existentes ajudaria a aliviar alguns atrasos, facilitando também para brasileiros que possuam qualificação profissional ou queiram internacionalizar negócios”, acrescenta.

