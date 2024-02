Estamos apenas em fevereiro, mas claro que algumas tendências para o ano que se inicia já começaram a aparecer no mundo do marketing. Por exemplo, a pesquisa “Estudo da Meta sobre Expectativas 2024”, encomendada pela Offerwise, aponta que 56% dos consumidores acreditam que a Inteligência Artificial (IA) irá melhorar suas experiências de compras este ano. Isso prova que as novas tecnologias vêm causando uma verdadeira revolução no setor, ao [transformar a maneira como as empresas se conectam com o público.

Para Silvana Torres, fundadora e presidente da Mark Up,, consultoria de negócios que elabora e implementa estratégias de relacionamento B2B a partir de soluções embasadas pelo Business Intelligence, a integração da IA ao segmento potencializou todas as etapas da jornada do cliente. “O modus operandi das equipes de comunicação promete ser cada vez mais personalizado. É um futuro em que as novas ferramentas permitem a adaptação de experiências do usuário com base em comportamentos individuais, resultando no uso eficiente e direcionado de orçamentos”, diz.

Essa previsão é reforçada por uma pesquisa da IBM, que mostra que 32% das marcas esperam usar a IA para compreender as percepções e sentimentos dos seus clientes em 2024, resultando em um crescimento de 50% nas vendas. Para complementar, outro estudo, desta vez da Kantar Ibope Media, revela que a utilização de métricas preditivas baseadas na tecnologia também deve aumentar este ano, permitindo que os profissionais de marketing fortaleçam anúncios digitais.

Como as IAs Generativas vão ajudar o setor a se desenvolver?

No âmbito da inovação na área de marketing, também é importante ressaltar o avanço da IA Generativa (GenAI), como o ChatGPT. Um levantamento da McKinsey, por exemplo, indica que 40% dos entrevistados farão mais investimentos na tecnologia devido aos avanços dessa categoria de IA.

“A ascensão de assistentes virtuais e chatbots oferece uma oportunidade indispensável para as empresas aprimorarem a interação com os clientes e automatizarem tarefas”, pontua Torres. “Estamos falando de vantagens que alcançam todos os níveis de uma operação comunicacional, como fornecer suporte em tempo real, melhorar a eficiência do atendimento e otimizar funções mecânicas (e-mails , análise de dados, dentre outras)”, completa.

Qual é a importância ética na incorporação tecnológica no marketing?

Outra tendência da adoção de tecnologias emergentes no marketing é a preocupação com desafios éticos. Um dos exemplos mais claros é a sustentabilidade, visto que 42% das empresas estão incorporando métricas sobre o tema em seus KPIs, representando um crescimento de 16% em comparação a 2021, segundo estudo da Kantar.

A presidente da Mark Up explica que esse movimento demonstra uma transformação no mercado para um maior equilíbrio entre lucro, pessoas e o planeta. “O nível de exigência dos consumidores disparou, o que provavelmente destacará iniciativas que exploram questões mais amplas da sociedade. A digitalização da comunicação é uma realidade memorável dentro dos negócios; porém, mais do que evoluir serviços, as marcas precisam usar os seus recursos para desenvolver suas reputações”, conclui.

