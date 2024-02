PL sob risco e prefeitos ainda sem filiar

O risco é baixo, mas o que está em jogo é alto.

Esperados no PL, os prefeitos de Americana Chico Sardelli e de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan ainda não deram o salto para a legenda que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem foi para o PL e abraçou a causa Bolsonaro foi o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza, que deve ser o principal concorrente de Leitinho Schooder (PSD)- que vai para a reeleição.

Voltando a Sardelli e Piovezan, eles podem (devem) esperar até o final de março (prazo derradeiro) para esperar ver como que fica a situação de Bolsonaro e da legenda.

O que mais deixou assustados os políticos que pretendiam pular para o PL foi a prisão do presidente nacional da legenda e padrinho dos comandantes estaduais Valdemar da Costa Neto. Operador político com força em todo o Estado, Valdemar pode ser indiciado no inquérito que apura a tentativa de Golpe do grupo de Bolsonaro e arranhar a imagem do partido. Entre os riscos estão a perda de registro (um desastre para ele) ou mesmo a restrição do uso do fundão eleitoral, o que diminui a atratividade da legenda.

