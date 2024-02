Os vereadores de Sumaré se reúnem nesta terça-feira (20), a partir das 10h,

para a discussão e votação de três projetos, na terceira sessão ordinária do ano. Após a aprovação da Resolução nº 345/2024, as reuniões, que ocorriam sempre às 15h, foram transferidas para o período da manhã, podendo ocorrer à tarde somente com aviso antecipado da Presidência da Casa. A transmissão ao vivo continua disponível ao cidadão que optar por acompanhar os trabalhos à distância, através do canal da Câmara no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A pauta tem início com o Projeto de Lei nº 20/2024, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB). A proposta denomina de Praça Sr. Miguel Loriano dos Santos o Sistema de Lazer 1 do Loteamento Jardim Barcelona.

Leia + sobre política regional

Como segundo item da Ordem do Dia está o PL nº 21/2024, que dispõe sobre a denominação da Área 2 da Quadra 21 do Loteamento Jardim João Paulo II, que passa a se chamar Praça Hermenegildo dos Santos. O projeto foi apresentado pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos).

Por fim, ocorre a votação do PL nº 23/2024, protocolado pelo presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania). A propositura institui a Campanha de Conscientização sobre Segurança Digital nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino no Município de Sumaré e dá outras providências.