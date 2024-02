A importância do sono para a manutenção da imunidade é um tema amplamente estudado e discutido no campo da saúde. Uma noite de sono tranquila é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Durante o descanso, o corpo realiza diversas funções essenciais para a manutenção da saúde, como a regulação hormonal e a consolidação da memória, além de ser um período crucial para a reparação celular.

Centenas de estudos apontam que a privação do sono pode levar a uma série de consequências negativas para a saúde, incluindo a diminuição da função imunológica. “O sono insuficiente está associado a um maior risco de infecções, como resfriados e gripes, além de ter um impacto negativo em condições crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares”, explica Priscila Gontijo, nutricionista na Puravida.

No cenário atual, onde o estresse e a ansiedade são frequentes, muitas pessoas enfrentam dificuldades para alcançar um sono de qualidade. É pensando nisso que a nutricionista Priscila Gontijo, da Puravida, separou algumas opções de chás e bebidas relaxantes para você incluir na sua rotina. Confira abaixo:

Camomila: é uma erva muito popular que pode ser consumida por pessoas de diferentes idades, inclusive bebês a partir do sexto mês de vida. O chá de camomila possui substâncias com funções ansiolíticas, calmantes, indutoras do sono, anti-inflamatórias e antioxidantes, que auxiliam no relaxamento e melhoria da qualidade do sono.

Valeriana: a planta ajuda a combater a insônia, e outros distúrbios do sono por apresentar efeitos sedativos e relaxantes. Além de ajudar no relaxamento, a valeriana pode ser usada como um calmante natural contra a depressão e o estresse.

Lavanda: é uma planta medicinal muito utilizada para auxiliar no tratamento da ansiedade, depressão e má digestão. A lavanda apresenta propriedades relaxantes, calmantes, antiespasmódicas, analgésicas e antidepressivas que ajudam no relaxamento.

Passiflora: também conhecida como maracujá, a passiflora tem propriedades que ajudam a acalmar e a melhorar a qualidade do sono por apresentar ação ansiolítica sobre o sistema nervoso central, favorecendo a redução da ansiedade, tensão nervosa e estados de agitação. O consumo pode refletir na melhora da qualidade do sono, além de ajudar os casos de insônia.

Erva-cidreira: o chá de erva-cidreira tem propriedades que auxiliam o corpo a relaxar. Os compostos fenólicos presentes na erva provocam um efeito calmante e sedativo no organismo, contribuindo para melhorar a qualidade do sono. O consumo também é indicado para auxiliar nos casos de insônia.

Magnólia: a magnólia é uma planta tradicional da China, conhecida por suas propriedades ansiolíticas. O consumo ajuda a regular o humor, além de ser indicada para auxiliar o tratamento da ansiedade, nervosismo e quadros leves de depressão, sendo uma opção para ajudar no relaxamento noturno.

Os chás são ótimas opções para ajudar você no relaxamento e sono, mas ao consumi-lo, consulte o seu médico, uma vez que alguns tipos não são indicados para gestantes e lactantes.

“Além dos chás, alguns nutrientes são importantes para o equilíbrio do organismo, podendo ser suplementados de diferentes formas. A bebida Blue Calm da Puravida é uma maneira prática e agradável de suplementar magnésio e outros compostos benéficos, que pode fazer parte de um ritual relaxante. O Blue Calm é um suplemento que tem o magnésio como base, em sinergia com inositol, triptofano, taurina e os chás de camomila e maracujá. Além do sabor refrescante do limão e da pacífica cor azul, proveniente da spirulina azul”, pontua Priscila Gontijo.

Para fechar, vale lembrar algumas recomendações que contribuem para o bem-estar geral: controle do peso, evitar o uso abusivo de álcool, manejo do estresse, atividade física regular, aumentar o consumo de frutas e vegetais e hidratação.

