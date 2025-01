A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Obras, deflagrou nesta semana uma ação de notificação para que a CPFL Paulista, concessionária da rede de distribuição de energia elétrica na região, realize a “faxina e cabos mortos” ou soltos em postes compartilhados com outras operadoras de serviços de TV a cabo e internet.

A ação consiste na identificação e notificação para a retirada de fios e cabos inutilizados, muitos dos quais se encontram caídos ou “enrolados” de maneira precária, colocando transeuntes e motoristas em risco.

O trabalho de fiscalização de campo, feito por técnicos da Prefeitura, começou pela região dos Jardins Alvorada e Capuava e do Bosque dos Pinheiros – onde até mesmo um cavalo com fios enrolados em seu corpo foi visto e salvo pelas equipes na última segunda-feira (27/01/2025).

Prefeitura de olho

Em seguida, os pontos problemáticos estão sendo notificados à concessionária – que pode tanto providenciar a regularização ou acionar a empresa que “compartilha” o poste com ela. A ação de identificação dos pontos de conflito será estendida gradualmente para toda a cidade. A estimativa é que, até o final deste ano, toda a cidade já tenha passado por esse processo de vistoria e notificação sobre cabos inutilizados ou soltos.

Segundo o engenheiro elétrico Emerson Padela, da Secretaria Municipal de Obras, o trabalho de campo começa sempre por uma inspeção pelas ruas e avenidas da área atendida, conforme um cronograma pré-estabelecido. Em seguida, é feita a notificação à CPFL Paulista, para regularização imediata dos cabos de telefonia e internet eventualmente soltos, “mortos” ou em conflito com a rede elétrica.

Por sua vez, a própria CPFL esclareceu recentemente que não tem gestão sobre os fios de operadores de serviços de Telecomunicações, mas que o trabalho de regularização dos cabos é tripartite, ou seja, envolve todas as empresas que utilizam o respectivo poste.

As irregularidades mais comuns, segundo o profissional da Prefeitura, são fios de e cabos e telefonia e internet muito baixos, passando entre a arborização e a testada das residências, ou com volume alto de linhas consideradas em desuso. Situações assim foram flagradas já nos primeiros dias da força-tarefa em pontos como a Rua dos Cajueiros, no Jardim Capuava, e as Ruas das Mangueiras e das Paineiras, no Jardim Alvorada.

“Esse serviço periódico de ‘faxina’ de ‘cabos mortos’ em postes é essencial para manter a segurança tanto da rede elétrica e de iluminação pública, quando para segurança de motoristas e pedestres. Estes fios e cabos de serviços de Telecomunicação privados sem utilização, geralmente, acabam caídos sobre imóveis, calçadas ou até mesmo vias públicas, representando riscos de acidentes”, destacou Padela.

