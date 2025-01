Claudia Raia revela que deu vibrador a filha quando tinha 12 anos

Musa do Palmeiras, Juju Alves é sósia de Gracyanne Barbosa, maria-chuteira assumida e já posou nua para revista

Quando o assunto é futebol, a modelo e criadora +18 Juju Alves bate um bolão. Maria-chuteira assumida, a morena conta que guarda uma caderneta com os nomes de jogadores que já “pegou”, incluindo craques da seleção brasileira. E ela não se incomoda com a fama, nem com as críticas e ataques nas redes sociais. Para ela, é inveja e recalque.

“Que mulher não sonha em sair para jantar com um craque, que além de lindo tem charme, fama e dinheiro? É hipocrisia dizer que não é sonho de consumo. Além do mais, meus relacionamentos sempre foram de muito respeito”, declara. “Um deles é bem famoso e já jogou em Roma, ele era um lord, me tratava como uma princesa. Outro é palmeirense, o melhor em campo”.

Foi por incentivo desse jogador alviverde que Juju entrou no concurso e faturou a faixa de ‘Musa do Palmeiras’. Ela venceu com mais de 45 mil votos. Desde então ostenta o título 2025 é comparada a Gracyanne Barbosa por seu porte físico. Coincidentemente, a musa fitness e agora BBB também começou em concurso de beleza.

“Mexe com o ego ser chamada de sósia, né? Acho o máximo, mesmo não me achando parecida. A Gracyanne é incrível, tem o shape dos sonhos. O meu estou construindo ainda (risos). Gosto dessa coisa mais musculosa, do corpo maior. Comigo é treino todo dia, dentro e fora de campo. Sou maria-chuteira assumida mesmo”, garante.

Além do título, Juju Alves comemora o lançamento do seu primeiro ensaio nu para a revista Sexy. Ela tirou a roupa na praia, no Rio de Janeiro, em fotos de tirar o fôlego. Como inspiração, a própria: Gracyanne Barbosa. “Ela fez o ensaio mais histórico na minha opinião. Copiei algumas poses e o clima da revista dela. Amei o resultado. Deu match”.

Fotos: Davi Borges / Divulgação