Através da parceria entre as secretarias municipais de Obras, Projetos e Planejamento e de Esportes e Lazer, a Prefeitura de Nova Odessa entrega nesta sexta-feira, dia 22/11/2024, às 15h, as obras de reforma e revitalização das Praças da Saúde e da Juventude, localizadas entre as ruas da Alegria e da Felicidade, no Jardim Terra Nova (Fibra). O destaque é a recuperação total da quadra poliesportiva, incluindo novo piso, cestas de basquete e rede de vôlei.

Na Praça da Juventude, as obras incluíram a reforma da quadra poliesportiva do complexo, dos passeios públicos, bancos e mesas, da pista de skate, da rampa de acesso e uma iluminação completa. Os espaços tiveram alambrado recuperado, e o complexo ganhou uma nova pintura. Já na Praça da Saúde, foi feito um novo espaço para eventos com pisos intertravados, iluminação parcial do campo de futebol e do entorno da área dos containers.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 286 mil nas obras, frutos de uma verba repassada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e intermediada pelo deputado estadual Campos Machado, a pedido do vereador novaodessense Silvio “Cabo” Natal. Foram feitas ainda algumas intervenções adicionais, viabilizadas pela Prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Obras, Vilson Amaral, a revitalização das praças tem papel importante na qualidade de vida da população do bairro. “A revitalização desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida urbana, promovendo a requalificação do espaço público, incentivando a convivência comunitária, valorizando o entorno e contribuindo para a sustentabilidade ambiental e urbana”, explicou.

RELEMBRE

A atual gestão municipal assumiu em janeiro de 2021 e encontrou a quadra poliesportiva do complexo já em situação bastante precária, causada muito provavelmente pelo uso de material inadequado no piso. Desde então, Município e vereador vinham buscando recursos externos para a “reconstrução” do equipamento esportivo, posto que uma simples recuperação não resolveria a questão.