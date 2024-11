Turistas poderão alugar lanchas e iates a partir de R$ 160 em todo o litoral brasileiro no verão

Milhares de turistas de todo o país vêm planejando passar suas férias em algum paraíso brasileiro, especialmente nas praias, lugar tradicional usado para as festas de fim de ano. Com 7.637 quilômetros de linha de costa, mas que pode chegar a 8.500 quilômetros se forem consideradas as baías, o litoral brasileiro é repleto de praias paradisíacas, que proporcionam lazer, esporte, mergulho, natação e contemplação.

Portanto, é natural que muitos turistas tenham a curiosidade de explorar o mar, mas esbarram no principal quesito: a falta de uma embarcação. Mas agora o sonho pode se tornar realizada, pois a BnBoats, considerada a “Airbnb dos barcos”, disponibiliza centenas de embarcações, de diversos tipos, espalhadas por todo o litoral brasileiro, a valores acessíveis, É possível alugar um barco a partir de R$ 160,00.

Em seu portfólio, há embarcações que podem ser utilizadas para passeios, pesca, viagens, almoços, jantares, eventos, festas, entre outras atividades. A locação funciona como uma espécie de “airbnb”, plataforma mundial de locação de residências. A negociação é feita diretamente com os proprietários dos barcos, por intermédio da BnBoats, o que oferece aos clientes mais segurança, inclusive na questão dos pagamentos.

No catálogo há lanchas pequenas, veleiros, pesqueiros, botes, catamarãs, escunas e até iates, que podem ser locados por amigos ou famílias por hora, períodos (manhã, tarde, noite ou pernoite) ou por dia, por valores muito acessíveis e que cabem no bolso. É possível, inclusive, locar uma embarcação para avistamentos de baleias.

Na região Sudeste, entre as cidades atendidas, estão Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Paraty e Rio de Janeiro, no estado do Rio: Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, Santos, São Sebastião e Ubatuba, no estado de São Paulo. Também há embarcações nas regiões Nordeste (com exceção da Bahia), no Sul (PR, SC e RS), além do Lago Paranoá, em Brasília.

Para alugar um barco basta o interessado acessar o site da BnBoats – www.bnboats.com, onde há informações sobre os destinos, tipos de embarcações e valores.

“A BnBoats chegou para democratizar o mundo náutico oferecendo centenas de embarcações a valores econômicos, desmistificando a questão de que o setor é para poucos privilegiados”, destaca Marcos Möller, sócio da plataforma.

Segundo ele, a BnBoats também oferece oportunidade de negócios para proprietários de embarcações, que geralmente ficam a maior parte do ano ociosas, mas que exigem despesas para manutenção e abrigo. “O cadastro na plataforma é simples e oferece aos donos total controle sobre os barcos, com por exemplo e agendamentos, manutenções, rotas (pequenas ou longas distâncias) e horários”, acrescenta.

Ainda de acordo com Möller , os proprietários também podem incluir no pacote o serviço de marinheiro de sua confiança para conduzir o barco e determinar os valores a serem praticados.

