Presidente da ACISB participa da Cúpula de Líderes da CACB em Brasília

O presidente da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Betin, participou, na última quarta-feira (13/11), da Cúpula de Líderes – The Global Leadership Summit 2024, organizada pela CACB (Confederação das Associação Comerciais e Industriais do Brasil), no Clube Monte Líbano, em Brasília. O encontro reuniu as principais lideranças empresariais do país que debateram sobre os desafios e oportunidades do cenário econômico nacional.

O evento reuniu cerca de 300 especialistas do setor empresarial nacional. A ACISB foi uma das associações convidadas a participar devido ao relevante papel que vem desempenhando na defesa e representação do setor, sendo uma das entidades que mais têm se destacado dentre às filiadas à Facesp (Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de São Paulo).

“Nos últimos dois anos a ACISB foi uma das que mais cresceu dentro do estado de São Paulo”, conta o presidente Ricardo Betin. “Recentemente recebemos o prêmio de primeiro lugar dentre as associações de porte médio da Facesp, um reconhecimento aos resultados alcançados ao longo de 2023”, lembra. “Essas ações nos permitiram nos aproximar e estreitar relações com a Facesp e a CACB, nos dando a oportunidade de estarmos presentes em eventos de tão grande importância para o setor empresarial, como a Cúpula de Líderes”, conclui Betin.

O EVENTO

A Cúpula de Líderes foi iniciada com os discursos do presidente da CACB e da Facesp, Alfredo Cotait Neto, e do deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), que falaram, respectivamente, sobre a relevância dos empreendedores e sobre a força do setor de comércio e serviços e seu impacto na política brasileira.

O primeiro painel, intitulado “Perspectivas Econômicas”, teve a participação do ex-secretário Executivo do Ministério da Economia e sócio do escritório de advocacia Demarest, Marcelo Guaranys, e do ex-ministro de Minas e Energia, o pós-doutor em Economia, Adolfo Sachsida. Os especialistas fizeram uma análise do governo atual e do anterior, destacando as ações voltadas à economia, Reforma Tributária e outros temas.

Varejo, economia, sustentabilidade e tecnologia foram os pontos de destaque no painel “O Futuro do Varejo no Brasil”, apresentado por Cristiane Amaral, sócia da EY, líder do segmento de Consumo, Produtos e Varejo da América Latina. Ela destacou as incertezas enfrentadas por empreendedores globais no cenário econômico atual, mas acredita que a diversidade dos setores no Brasil representa uma oportunidade única para investimentos.

O evento contou, também, com o lançamento do livro “A luta pela livre iniciativa”, de autoria de Alfredo Cotait Neto, publicação que destaca como as novas formas de relações no trabalho e de se fazer negócios podem fomentar o crescimento econômico do país; e com uma homenagem a parlamentares considerados “Amigos dos MPEs”.

O último painel do dia foi conduzido por Guilherme Afif Domingos, empresário, Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo e presidente de honra da CACB. Tradicional defensor da livre iniciativa, ele acredita somente um novo sistema político eleitoral – voto distrital – será capaz de eliminar a distância exponencial que existe entre os brasileiros e os políticos, fortalecendo o vínculo com os eleitores. A sugestão pela adoção sistema distrital foi data ao lado de Cotait Neto e de Gilberto Kassab, presidente do PSD. Juntos, eles iniciaram campanha por mudança, visando dar andamento em um projeto de 2018, já aprovado pelo Senado, que aguarda tramitação na Câmara dos Deputados.