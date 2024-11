Deu perdido dentro do prédio, mas guarda encontrou o abrigo das drogas

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu tipos de drogas em um residencial no final da tarde desta quinta-feira. Durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no Condomínio Cerejeiras, no Parque Residencial do Lago, a equipe tática visualizou um indivíduo deixando o bloco G que, ao visualizar a equipe, retornou rapidamente não sendo mais visualizado.

Diante da situação, os guardas realizaram busca pela escadaria, momento em que foi possível ouvir um barulho semelhante ao de uma porta se fechando. Dado sequência na busca, tal indivíduo não foi visualizado, porém, no 3° andar, foi visualizado um apartamento em nítido estado de abandono com a porta semiaberta, onde foi possível identificar uma sacola contendo diversos micro tubos vazios semelhante aos que são utilizados para acondicionar cocaína.

Foi feita uma busca pelo local, onde dentro de um quarto foi localizado diversos tipos de entorpecentes bem como balança de precisão e outros apetrechos utilizados para o refino e embalo de drogas, totalizando:

Mais notícias da cidade e região

-1 tijolo de cocaína (664gr)

-313 micro tubos com cocaina (206gr)

-59 unidades de maconha (180gr)

-12 tubos de lança perfume (576gr)

-500 micro tubos vazio

-1 liquidificador

-1 faca

-1 peneira

-1 mochila

-2 balanças de precisão

Diante do exposto, todo o material foi encaminhado ao plantão policial sendo apreendido após registro da ocorrência.