Com uma boa recepção, a série Drácula – A Sombra da Noite chegava nas bancas de jornal contando a história de um vampiro jovem que questionava a imortalidade e sofria com a solidão de sua existência, essa trama era conduzida de forma romântica pelo roteirista Ataíde Braz e a ilustradora Neide Harue, com muita sensualidade dando sequência aos eventos do romance de Bram Stoker. Foram 5 edições normais, uma edição especial encadernada, uma edição encadernada tentando retomar a série e um desfecho que, na época, foi publicado apenas na Europa. Agora, um novo lançamento chamado de “Drácula – A Sombra da Noite Edição Definitiva” será publicado pela WarpZone, através da COOP Editora, selo de publicações independentes, em parceria com os autores da obra. Serão mais de 300 páginas de conteúdo com a história em quadrinhos original, entrevistas, galeria de arte e material inédito. “Além de uma homenagem esse lançamento é um desfecho digno para uma publicação tão importante e que abriu tantas portas para o mangá no Brasil”, disse Cleber Marques, responsável pelo relançamento do mangá.