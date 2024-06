Conferência da Cidade movimenta sábado em Americana

A Prefeitura de Americana realizou a 7ª Conferência Municipal da Cidade, neste sábado (22), no campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), com o tema “Construindo a política de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O prefeito Chico Sardelli participou da abertura do evento, promovido pela Secretaria de Planejamento, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. “Um encontro importante para discutir o desenvolvimento urbano da nossa cidade, construir as ações com planejamento para o futuro em prol da qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico.

Os eixos temáticos abordados foram urbanismo e habitação, infraestrutura e mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, cidades inteligentes e governança e participação social.

O secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, falou sobre a importância da discussão para nortear as ações do município. “A realização da conferência foi muito positiva, com a participação de mais de 120 pessoas que dedicaram o dia todo para contribuir com debates e propostas para uma cidade melhor. Agradeço muito a participação e contribuição de todos”, disse Guidolin.

No período da manhã foram realizadas as palestras “Urbanismo, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade”, ministrada pela doutora em Arquitetura e Urbanismo e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal, Paula Marques Braga; “Meio Ambiente e Mudanças Climáticas”, com o secretário adjunto municipal de Meio Ambiente, Carlos César Gimenez Zappia, e a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke; e “Cidades Inteligentes, Governança e Participação Social”, com o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, o jornalista Leon Botão.

Mais conferência

No período da tarde, ocorreram as discussões dos cinco eixos nos grupos formados pelos participantes da conferência, votação das propostas em plenária e eleição dos delegados que vão representar Americana na conferência estadual.

Foram apresentadas e votadas na plenária 11 propostas de urbanismo e habitação, 22 de infraestrutura e mobilidade, 12 de meio ambiente e mudanças climáticas, cinco de cidades inteligentes e sete de governança e participação.

Entre os presentes à conferência, estiveram os vereadores Thiago Martins, Gualter Amado e Professora Juliana, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto, o representante do Unisal, irmão Victor Aladic, e o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes.

