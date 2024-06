São Paulo da vexame e leva goleada do Vasco (1-4)

Vasco goleia o São Paulo e volta a vencer um jogo de virada na Série A após quase 5 anos.

Última virada no Brasileirão havia sido contra o Atlético Mineiro, no dia 2 de outubro de 2019, por 2 a 1.

De lá pra cá, foram 102 partidas no campeonato e nenhuma vitória de virada. Até o 4 a 1 sobre o São Paulo neste sábado.

Mal o São Paulo

Foi a segunda derrota em seguida do Tricolor e parece ter acabado a lua de mel com o técnico argentino Zubeldia.

Antes na parte de cima da tabela, o SFPC empatou com o Corinthians e perdeu do Cuiabá em casa. Agora a goleada ante do combalido Vasco acende o alerta no Morumbi.

