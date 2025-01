O Procon (Unidade de Defesa do Consumidor) de Americana comemorou 35 anos de atividade em 2024, promovendo ações de proteção ao consumidor. Entre as ações especiais voltadas ao atendimento dos munícipes, estiveram a vinda da unidade móvel ao município e a implantação de um sistema mais moderno para registros das reclamações.

Com a celebração realizada no mês de junho, o Procon encerra o ano com várias ações a favor do consumidor, especialmente em períodos com datas comemorativas, volta às aulas, Páscoa, Dia das Crianças, Black Friday, realizando pesquisas de preços e fiscalizações com objetivo de proteger os consumidores.

O foco das ações foi trazer informações aos consumidores sobre os seus direitos em diversas áreas, como telefonia, internet, bancos, locação, planos de saúde, entre outros.

O órgão também investiu em treinamento e uso de um novo sistema eletrônico, que trouxe mais agilidade e rapidez no atendimento das demandas, oferecendo ao consumidor a possibilidade de acompanhar todas as fases do andamento do processo administrativo de sua reclamação, permitindo ainda a interação entre o consumidor e o fornecedor na tratativa para resolução do problema.

Além dos benefícios para o cidadão, o sistema trouxe economia para o município, diminuindo o uso de papel e despesas com custos de correspondência no envio das notificações, uma vez que o novo modelo opera de forma totalmente eletrônica.

De janeiro a novembro, foram realizados 7.685 atendimentos presenciais na Unidade, com uma média de 699 assistências mensais aos consumidores que buscaram auxílio ou orientação do Procon.

Fala o chefe do Procon

“O Procon ao longo do ano vem se aprimorando e se mantendo atualizado para acompanhar o aumento do número de reclamações, pois o consumidor está mais informado e consciente de seus direitos, assim procurando o órgão quando surge algum problema” relatou o diretor da unidade, Estevão Luis Cardoso Pavan.

A sede do Procon, localizada no Paço Municipal, realiza o atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Telefone 151. A Unidade também oferece a opção de fazer registro de reclamação on-line através do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.