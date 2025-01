Queda de nascimentos na região bate 10% em 2 cidades

Duas cidades da região (Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste) apresentaram queda superior a 10% no número de partos entre 2023 e 2024. A previsão do IBGE indica que a população da região comece a cair já no final desta década.

CIDADES E QUEDAS

Os 4 municípios que o NovoMomento acompanha tiveram redução no número de nascimentos com base nos dados do portal da transparência. Americana foi a cidade com menor queda- redução de 2,4% entre 2023 e 2024.

Cidade que ainda registra o maior número de nascimentos, Sumaré foi a que teve maior redução (10,6%).

Santa Bárbara é a outra cidade que teve mais de 10% de queda na comparação entre os dois anos. A redução na cidade foi de 10,1% no período.

Nova Odessa, a menor das 4, ficou no meio termo. A cidade teve queda 6,9% entre 2023 e 2024.

Americana 2024 Nascimentos 2.256

Americana 2023 Nascimentos 2.310

Santa Bárbara 2024 Nascimentos 1.684

Santa Bárbara 2023 Nascimentos 1.854

Nova Odessa 2024 Nascimentos 461

Nova Odessa 2023 Nascimentos 493

Sumaré 2024 Nascimentos 2.467

Sumaré 2023 Nascimentos 2.728

