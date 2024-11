Setor de produtos naturais: mercado de US$ 35 bilhões oferece oportunidades de investimento, especialmente em regiões litorâneas e industriais

O Brasil continua sendo um dos principais consumidores de produtos naturais no cenário global. Segundo dados da Euromonitor International, empresa que realiza análises de mercado e informações de consumo, o mercado de produtos naturais movimenta aproximadamente US$ 35 bilhões anualmente, e o Brasil ocupa a 4ª posição mundial no segmento. O crescente interesse dos consumidores por alternativas saudáveis tem impulsionado esse mercado, com projeções de crescimento anual de 16%. Além disso, 46% dos brasileiros já consomem produtos orgânicos, conforme Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis), o que reforça o potencial desse nicho no país.

Nesse cenário, regiões litorâneas e industriais são destaques para investimentos em razão da busca cada vez maior por produtos e serviços ligados à saúde e qualidade de vida. É o caso de Itajaí, no litoral norte catarinense, polo industrial e logístico de Santa Catarina e um dos 25 maiores PIBs do país, que tem atraído investimentos significativos para a região. O Passeio São Vicente, mall que será inaugurado no início do próximo ano, tem se posicionado como espaço atrativo para operações diversas. Apesar da alta procura, executivos da empresa sugerem que a exploração de operações no mercado de produtos naturais tem alto potencial de rentabilidade, principalmente pelo mall já contar com uma academia de referência confirmada. A localização do empreendimento comercial é mais um atrativo, em um dos bairros mais populosos de Itajaí, o Bairro São Vicente, perto do centro e das áreas industriais.

“O mercado de produtos naturais ainda é uma oportunidade para investidores no mall e a infraestrutura moderna faz do Passeio São Vicente o local perfeito para esse tipo de operação. A presença de uma academia de referência também atrairá consumidores focados em saúde e bem-estar, o que reforça o potencial desse tipo de operação. A demanda por produtos saudáveis e sustentáveis está em constante crescimento, e nosso espaço oferece a visibilidade e o tráfego de consumidores com esse perfil para um excelente potencial de rentabilidade”, finaliza Jeferson Ferrão, diretor do Passeio São Vicente.

Outra pesquisa, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), publicada em 16 de agosto deste ano, informa que o comércio de produtos naturais está presente em 100% dos municípios brasileiros. Estados como Santa Catarina, Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná se destacam pelo crescente número de lojas estabelecidas com mais de 3,5 anos de operação, refletindo o amadurecimento do mercado nessas regiões. Segundo o Sebrae, esse crescimento indica a consolidação do setor e a confiança dos empreendedores em um nicho promissor, impulsionado pela mudança nos hábitos alimentares da população e pela crescente preocupação com saúde e qualidade de vida.

