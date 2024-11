Princesas Disney vêm a Santa Bárbara para 4 shows grátis

Bela, Cinderela, Tiana, Aurora, Jasmine, Branca de Neve, Rapunzel e Malévola marcarão presença em quatro sessões do show gratuito “Encontro das Princesas” em Santa Bárbara d’Oeste. Duas sessões acontecerão no dia 24 deste mês, às 14h30 e às 16h30, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”; respectivamente.

Já no mês que vem as princesas mais queridas dos contos de fadas se apresentarão no dia 1º, às 10h30, no Parque dos Jacarandás, e às 15h30, no CEU das Artes. No final de cada apresentação ainda haverá uma sessão de fotos para registrar o encontro.

Com recursos da Lei Paulo Gustavo, o projeto “Encontro das Princesas” oferece um show interativo e encantador que reúne oito personagens icônicas em uma apresentação única voltada para toda a família. Durante o espetáculo, as princesas não apenas dançam e dublam suas músicas, mas também assumem o papel de narradoras de suas próprias histórias, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.

Com o intuito de promover a inclusão social e celebrar a diversidade cultural, por meio da valorização de diferentes expressões artísticas, o projeto tem um enfoque especial no público infantil, especialmente nas meninas, incentivando-as a se verem como protagonistas de suas próprias jornadas, assim como as princesas da história.

Serviço:

Encontro das Princesas

Dia 24 de novembro, às 14h30

Local: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” | Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 24 de novembro, às 16h30

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 1º de dezembro, às 10h30

Local: Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 1º de dezembro, às 15h30

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita

