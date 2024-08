Profissionais em cargos de cibersegurança no Brasil cresce 4,5%

Segundo uma nova pesquisa do LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, o setor de cibersegurança no Brasil mostrou um crescimento notável entre maio de 2023 e maio de 2024.

Os dados do LinkedIn Economic Graph, relatório que leva em conta informações públicas disponíveis nos perfis de usuários(as) da plataforma ao redor do mundo, mostra que a proporção de profissionais trabalhando em cargos de cibersegurança no País cresceu 4,5%, quando comparado a outros setores, ficando atrás apenas da Alemanha, onde o crescimento foi de 4,7%, e da Espanha, onde o aumento foi de 5,5%.

Apesar do crescimento significativo, ainda existe espaço para melhorias e expansão desses postos de trabalho. O relatório revela que, se todos os profissionais brasileiros com habilidades ou certificações em cibersegurança estivessem trabalhando na área, o setor poderia potencialmente crescer 41,7%, suprindo uma parte significativa da demanda por especialistas.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

O Brasil está se movimentando para melhorar também a equidade de gênero, especialmente relevante para o setor.

Embora a área continue sendo dominada por homens, que ainda ocupam 80% dos cargos em cibersegurança, a participação das brasileiras foi a que mais cresceu no mundo, com um aumento de 4,45% no período, seguidas pelas polonesas, com 3,55%. Globalmente, as mulheres são menos de um terço da força de trabalho na área. Mesmo em países onde se destacam, como Itália, onde 26,7% do setor é composto por mulheres, Singapura (26,2%) e Canadá (21,2%), o mercado ainda tem espaço para avanço.

O Brasil também lidera a lista de países onde a proporção de vagas em cibersegurança, em comparação com outros setores, cresceu na soma dos últimos quatro anos, atingindo 11,2%. No entanto, a proporção de anúncio de novas vagas diminuiu 2,3% entre 2023 e 2024, assim como em quase todos os 14 países avaliados no relatório.

A maior queda nas novas contratações foi nos Estados Unidos, onde o número de vagas diminuiu 5,3%. Por outro lado, o relatório mostrou destaques positivos como o crescimento na Espanha, onde houve um aumento de 5,4%, e no México, que viu as contratações crescerem 6,8% entre 2023 e 2024.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários, sendo deles 75 milhões de brasileiros. Ajudamos a conectar os profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos os usuários do mercado de trabalho.