Americana define Chico, Giovana e Pascote candidatos

Os partidos definiram que serão 3 os candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Devem vir candidatos a vereador entre 260 e 300 candidatos.

As últimas convenções aconteceram este domingo e os nomes confirmados foram o atual prefeito Chico Sardelli (PL), a segunda colocada de 2020 Giovana Fortunato (PDT) e o novato engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil).

O Republicanos e o Avante vão para a disputa sem ter nenhum candidato em Americana apoiando oficialmente.

O candidato do grupo seria o empresário Ricardo Molina, mas ele foi para o governo Tarcísio de Freitas.

Ao longo da semana, o NM vai trazer os pontos fortes e fracos de cada um dos candidatos e analisar o que pode ser tendência nas campanhas eleitorais deste ano na região.

Americana e história das eleições neste século

Este ano vamos ter a terceira do século com apenas 3 candidatos. As outras duas foram bastante recentes. A eleição tampão de 2014 e na de 2016- ambas vencidas por Omar Najar (MDB).

A eleição anterior obteve o recorde de 9 candidatos, mas apenas 3 deles chegando com força na reta final.

