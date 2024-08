Os principais lançamentos do streaming em agosto

Musa do Vasco retoma trabalhos como criadora de conteúdo

Bia Fernandes, eterna Musa do Vasco, comunicou por meio das suas redes sociais que está de volta ao trabalho como criadora de conteúdo. Afastada do segmento há alguns meses, a carioca afirmou que voltou a ativa depois ter terminar um relacionamento narcisista com um homem tóxico.

“Foi um dos momentos mais chocantes e trágicos da minha vida, cheguei no meu limite emocional e físico, entrei até em depressão com os momentos abusivos. Olhando para trás na minha vida refletindo melhor, acho que em todos meus relacionamentos tiveram momentos abusivos, mas esse último foi demais, foi narcisista”, diz ela, que demorou a se libertar por medo. “Chegou ao limite de não dar mais para conviver e fui eu quem terminei, porque o primordial na minha vida é a minha liberdade”, afirma.

A musa do Vasco deixou um recado para as mulheres que sofrem relacionamento narcisista. “Temos que saber escolher a pessoa certa, pois infelizmente muitos homens acabam se escondendo no começo da relação e depois vão mostrando que realmente são: narcisistas”, declara.

Solteira novamente, Bia Fernandes promete muitos conteúdos novos nas suas plataformas na sua retomada como criadora de conteúdo adulto.

“Os meus seguidores e até jogadores sempre me mandaram mensagens pedindo para voltar e agora estou retornando a criação de conteúdo adulto com novos projetos e ideias. Estou focada nos treinos da academia e voltei com minha rotina nas redes sociais”, finaliza a Musa do Vasco que é muito famosa no Instagram @biafernandesoriginal com mais de 470 mil seguidores.

