A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou neste sábado (2) o “Mutirão Saúde da Mulher”, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Parque Gramado e Jardim Dona Rosa, com a realização de 266 procedimentos gratuitos: 145 exames de mamografia e 121 de Papanicolau. A ação é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

As mamografias foram realizadas em veículos adaptados em ambas as unidades de saúde. O serviço foi contratado pela Prefeitura por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). Já as coletas para os exames de Papanicolau foram feitas pelos técnicos da rede municipal.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, considera como positivo o resultado da ação deste sábado. “É gratificante ver o resultado desta ação, que possibilitou a realização do exame de rastreamento do câncer para centenas de mulheres, um saldo muito positivo. Os nossos profissionais estão de parabéns pela forma humanizada e acolhedora com que receberam as mulheres para esta abertura do mutirão”, avalia o secretário.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, lembra que o mutirão no final de semana facilita o acesso aos exames. “Esse acesso é fundamental, porque as mulheres têm muitas responsabilidades, com trabalho, cuidado da família, dos filhos, e muitas vezes não conseguem um horário flexível para se cuidarem. Esse é um modelo que dá certo e o nosso intuito é facilitar cada vez mais o acesso para as mulheres se cuidarem”, avalia a diretora.

O mutirão segue nos próximos sábados, dias 9, 16 e 23 de março (confira a programação abaixo). Durante os dias 4, 5, 6, 7 e 8 (segunda a sexta), serão realizadas mamografias na Praça Comendador Müller para as mulheres com agendamento acionadas pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde.

As mulheres precisam ter idade entre 35 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para ambos os exames, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto. O atendimento pode ser feito em qualquer unidade, independentemente da região onde a mulher reside.

Programação:

Dias 4, 5, 6, 7 e 8 (segunda a sexta) – mamografia apenas para mulheres com agendamento

Praça Comendador Müller – Centro

Dia 9 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau “Dia D”

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

UBS Jardim Guanabara – Rua Jacarepaguá, nº 320

*Outras unidades também terão o exame de Papanicolau

Dia 16 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, nº 185

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

Dia 23 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

UBS Vila Galo – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250