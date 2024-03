Meta proibida de usar marca no Brasil: Entenda porque

Meta- O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu uma liminar

para proibir empresa proprietária do Whatsapp, Facebook e Instagram, de usar sua marca no Brasil.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

A decisão foi tomada na última quarta-feira (28/02) pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, por conta do uso indevido de marca e violação de propriedade intelectual apontado pela empresa Meta Serviços de Informática, que está no mercado desde 1990 e é especializada em desenvolvimento de programas de computador e serviços de tecnologia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP