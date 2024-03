Sargento da PM morre aos 48 anos após um AVC

O 1º Sgt PM Claudinei Aparecido Ferraris faleceu, aos 48 anos, após sofrer um Acidente Vadcular Cerebral (AVC) ao iniciar um tratamento contra o câncer. O 19º Batalhão emitiu uma nota oficial. Veja abaixo:

É com extremo pesar que noticiamos o falecimento do 1º Sgt PM Claudinei Aparecido Ferraris, veterano do 19º BPM/I e esposo da 3º Sgt PM Stopa, também veterana da Unidade, na tarde de hoje (02). O 1º Sgt PM Ferraris tinha 58 anos de idade e estava internado no Hospital Santa Tereza, em Campinas, onde iria iniciar um tratamento contra o câncer no pâncreas e teve complicações clínicas, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Destacamos que o 1º Sgt Ferraris serviu no 19º BPMI, durante seus 30 anos de carreira, sendo integrante do extinto Pelotão de Operações Especiais (POE). O velório será no Velório Municipal Berto Lira, na Av. Tiradentes, nº 1061, Jardim América em Santa Bárbara d’Oeste, com início às 08h, amanhã (03), de onde sairá o cortejo, às 11h, para o Crematório em Limeira.

Enlutados, rogamos ao Criador que conforte o coração dos familiares, amigos e irmãos de caserna!

