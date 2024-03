Homem que gostava de roubar mercados vai preso na Praia Azul

Um homem de 50 anos foi preso no início da tarde deste sábado após ser flagrado roubando um mercado na Rua Maranhão, na Praia Azul, em Americana.

A equipe da Polícia Militar foi solicitada com as informações de que o indivíduo já estava contido por seguranças.

No mercado, em contato com segurança e revista no sindicado, foi encontrado uma chave de veículo a qual foi mostrado através dos seguranças o local onde estava estacionado. No veículo, na parte do porta malas, foi localizado mais sacolas de outro mercado a qual equipe fez contato e foi constatado através de câmeras o furto.

O preso usava modos operantes de levar sacolas dos mercados já vazias e ao passar no caixa pagar pegue nas compras e falar que já havia feito o pagamento do restante, mais que esqueceu de um produto e voltou pegar.

Outras imagens de dias diversos foram coletadas do mesmo homem fazendo furtos de diversos produtos. Neste sábado, apenas em um mercado, foram somados R$769,75 e mais 3.333,04 de outro.

O homem foi apresentado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão lavrou o flagrante de furto, ficando o indivíduo preso.

