Os prefeitos Chico Sardelli e Rafael Piovezan se filiaram ao PL

e trouxeram para Americana e Santa Bárbara d’Oeste o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dono de quais dois terços dos votos em 2022 e em 2018, Bolsonaro pouco ou nada pesou na eleição de 2020, quando era presidente. As chances de ele ser preso nos próximos meses por atentar contra a Democracia no plano de Golpe Militar não são pequenas.

De perfis moderados, Chico e Rafael decidiram (ou foram forçados por parte da base e pelo partido) a abraçarem Bolsonaro.

Leia + sobre política regional

Que JB ainda arrasta multidões, em especial no interior, é inegável, mas ele parece cada vez mais perder a boa vontade daqueles que ‘pouco se importam com política’ e se importam mais com economia.

A ‘sorte’ dos prefeitos candidatos à reeleição é que o pleito está longe e as imagens (caso venham a ser negativas após eventual prisão de Bolsonaro) podem ser encobertas por novos acontecimentos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP