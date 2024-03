Um homem foi detido depois de puxar arma no meio da rua

em uma discussão em Americana. O aposentado de 57 anos foi detido após apontar a arma contra outro durante uma discussão na Avenida de Cillo na tarde da sexta-feira (1º). O homem fugiu após se mostrar machão, mas a Polícia Militar o localizou após obter uma descrição feita pela vítima.

O agressor estava em uma Honda Bros preta e com baú, vestindo uma camisa cinza e bermuda jeans. Depois de mostrar a arma, ele fugiu sentido ao Jardim dos Lírios.

Os policiais iniciaram buscas e terminaram por localizar um suspeito que batia com a descrição. No momento da abordagem ele não estava com nada ilegal, mas confessou que tinha uma arma em casa, no Jardim Mirandola.

Na residência do rapaz, a polícia encontrou um revólver Taurus calibre .38. A arma estava em nome do aposentado, mas tinha o registro vencido desde 2013.

Os PMs levaram o caso para ser apresentado no Distrito Policial. O aposentado foi autuado por posse ilegal de arma. Ele ficou em liberdade após prestar depoimento e o revólver ficou apreendido.

