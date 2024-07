Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa abre inscrições para mais quatro cursos gratuitos de Culinária

Parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa abre nesta semana as inscrições online para mais quatro cursos rápidos gratuitos “de um dia só” na área de Culinária. São 100 vagas no total. Desta vez, em função das férias escolares, as inscrições devem ser feitas via internet, através do formulário online disponível em https://forms.gle/WvqgvDYTWxaU5QFY6.

As novas turmas são de “Treinamento de Manipuladores de Alimentos”, “Preparações Diet Voltadas para Pacientes Diabéticos”, “Biscoitos Doces e Salgados” e “Lanches Saudáveis” (com redução de gorduras e sódio, ricos em fibras e com recheios saudáveis), e acontecem nos próximos dias 25 e 26 de julho, em dois períodos (manhã e tarde).

O curso de “Manipuladores de Alimentos”, especificamente, é teórico, com informações importantes sobre boas práticas e voltado para profissionais que já trabalham em cozinhas industriais ou comerciais, ou que fazem preparações para venda direta ao consumidor.

“Atualmente, é fundamental ao profissional de cozinha ter esse curso no currículo, pois ele proporciona maior segurança para quem consome”, explicou a nutricionista do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura, doutora Juliana Pissaia Savitsky.

Desde o início das atividades do Projeto Cozinhalimento, gerido pela equipe do Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) da Prefeitura de Nova Odessa, já foram promovidos 14 cursos e workshops, atendendo a cerca de 360 moradores da cidade.

O objetivo da parceria é promover treinamentos gratuitos para a geração de renda através do microempreendedorismo. A cozinha modelo do Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa fica na Rua Vitória, nº 460, no jardim São Jorge, junto à EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antigo CMEI) Maria José Flauzino.

Todos os participantes recebem certificados específicos de cada curso, além de apostila e um livro contendo todas as receitas que eles fazem durante as aulas – entre outras que o livro disponibiliza.

“Além das aulas teóricas, os alunos também têm aulas práticas de cada tema, aprendendo desde a função de cada utensílio e equipamento bem como de cada ingrediente nas diversas preparações e receitas”, acrescentou Juliana Pissaia. A equipe fixa contou ainda com as profissionais Kélia Freitas, Solange Márcia Moda e Soraia Cruz Ramos Eiroa.

“Queremos capacitar as pessoas para que elas tenham uma oportunidade de geração de renda através do empreendedorismo. Desde nosso primeiro curso, o Projeto Cozinhalimento tem sido um sucesso absoluto de público, não houve nenhum curso em que sobrassem vagas, pelo contrário: temos filas de esperas”, acrescentou Juliana.

Viabilizado pela atual gestão e inaugurado em março de 2023, o Projeto Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

