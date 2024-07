Barbarense que morreu em Bariloche será enterrado esta 3a

O barbarense Leonardo Rainha de Castro será enterrado esta terça-feira. Ele morreu na semana passada em Bariloche, Argentina, onde fazia um passeio com alunos da escola onde estudava no Paraguai.

Castro tinha 18 anos e viajou com os alunos do Colegio Anglo-Americano de Hernandarias, do Paraguai.

“A comunidade educacional do Colégio Anglo-Americano Paraguai lamenta profundamente o falecimento de nosso querido aluno do 3º Curso Leonardo Rainha de Castro. Sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que Deus o receba em seu santo reino e lhe outorgue paz eterna”, disse a mensagem que o colégio publicou nas redes sociais.

Barbarense morava com pais no Paraguai

Rainha de Castro era do Brasil pmas morava no Paraguai com os pais e a irmã. Ele foi a Bariloche como parte de um grande contingente de alunos que saíram de Ciudad del Este, cidade maior que fica 15 km da localidade de Hernandarias, onde morava.

Por volta das las 22:40 da última segunda-feira, segundo informações informações iniciais, o adolescente caiu do sexto andar do hotel Eco Ski.

Ni bien se enteraron del hecho, los fiscales Martín Lozada, Inti Isla y Facundo D’Apice se presentaron en el hotel y tomaron 11 entrevistas a los amigos más cercanos del joven y a quienes estuvieron con él minutos antes de su muerte. La Fiscalía trabajó durante toda la madrugada en el lugar, lo mismo que el Gabinete de Criminalística.

