Recapeamentos na rua Nara Leão e rua Eliseth Cardoso estão em fase final

Entre as diversas ruas que estão recebendo recapeamento, chegou a vez das ruas Nara Leão e Eliseth Cardoso, receberem o novo pavimento asfáltico. Em atendimento às indicações de melhorias no asfalto, protocoladas desde 2021 pelo vereador Juninho Dias, as obras de recapeamento já são uma realidade no bairro Parque Residencial Jaguari!

O vereador Juninho Dias também possuí outros pedidos para melhorias na região, como melhorias na sinalização de trânsito, instalação de redutores de velocidade, criação de áreas de esporte e lazer para a população com playground e academia ao ar livre, revitalização da quadra, melhorias na iluminação geral e podas de árvore.

“O Jaguari é um bairro muito querido, com muitos moradores e com uma boa infraestrutura, porém ainda há melhorias que precisam ser feitas, principalmente no que tange aos espaços públicos coletivos. É muito bom ver a população aproveitando os bens públicos e eu trabalho para conquistar espaços de qualidade para que as pessoas possam viver isso em seu dia a dia”, disse Juninho Dias.

