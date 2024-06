Prova de Bolsas FAM para o 2º semestre será no dia 30 de junho

A FAM – Faculdade de Americana realizará no próximo dia 30 de junho, domingo, às 14 horas, na sede da Instituição, a edição do segundo semestre da tradicional Prova de Bolsas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site vestibularfam.com.br.

Os descontos serão de até 100% para todos os cursos, exceto Psicologia, Biomedicina, Direito, Medicina Veterinária e cursos EAD. Estes cursos mencionados não participarão da Prova de Bolsas devido ao número de vagas ofertadas para o segundo semestre.

Com um plano acadêmico voltado para atividades práticas, os alunos têm experiências que encontrarão no mercado de trabalho. As atividades práticas são somadas às ações de responsabilidade social da Instituição em diversas áreas do conhecimento.

“No segundo semestre, oferecemos novamente a oportunidade de realizar a prova de bolsas. Ressaltamos que, mais uma vez, será presencial para que o candidato já conheça e se ambiente com a nossa estrutura”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.