Vereadora do PT de Americana recusa convites para a Festa do Peão

A vereadora Juliana Soares (PT), ao citar “coerência”, disse que formalizou a recusa dos convites gratuitos que recebeu para a Festa do Peão de Americana para ela e seus assessores.

A vereadora recebeu os convites do Clube dos Cavaleiros mesmo após ter criticado uma placa instalada no Recinto da Festa, no mês de dezembro, durante uma confraternização do próprio Clube. Na ocasião, a placa trazia os dizeres “proibida a entrada de petistas”.

Ao falar do ocorrido, Juliana disse que vai contra os valores do mandato. “Isso não combina nada com democracia, e é bom lembrar, isso não é um desrespeito, um boicote à Festa do Peão, mas a essa atitude específica”, disse a parlamentar.

Ao falar da recusa dos ingressos, a parlamentar disse: “não combinam com nosso jeito de trabalhar”.