Festa do Peão faz 'confra' com faixa 'Fora PT'

A Festa do Peão de Americana teve uma ‘confra’ de

final de ano com posicionamento político com faixa ‘Fora Petista’. O evento foi neste sábado e a festa manteve o tom bolsonarista- o ex-presidente foi recebido no recinto da Festa em 2022 ainda no período pré-eleitoral.

O PT emitiu nota de repúdio (leia abaixo) e lembrou que o CCA foi multado e condenado pela Justiça Federal a restituir aos cofres públicos mais de R$ 1,1 milhão pelo uso irregular de verba do Ministério do Turismo, destinada durante o governo do PT para a edição de 2010 da Festa do Peão.

O prefeito Chico Sardelli (sem partido) participou do evento e também foi alvo dos petistas na nota.

Nota de Repúdio do Partido dos Trabalhadores ao Clube dos Cavaleiros de Americana

Clube dos Cavaleiros e Chico Sardelli brindam juntos no banquete do atraso e da exclusão

O Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), que sempre reafirmou seu perfil bolsonarista, chegando até mesmo a receber o inelegível Bolsonaro quando era presidente da República em uma de suas patéticas e onerosas motociatas, bancadas com dinheiro público, deu uma demonstração de brutal intolerância ao atual momento do Brasil, em que mais de 60 milhões de pessoas fizeram o “L” para tirar a extrema-direita do poder, elegendo o presidente Lula com a maior quantidade de votos desde a redemocratização do país.

E fez isso na contramão das festividades natalinas, quando deturpou a verdadeira finalidade da época, que é de conclamação à paz e à solidariedade, exibindo no recinto da Festa do Peão, uma faixa com os dizeres “proibida a entrada de petista”, em ocasião de sua confraternização anual, realizada no sábado (16/12).

O PT de Americana repudia totalmente essa manifestação infeliz, ofensiva e, ressalta-se, desnecessária, já que um petista jamais tomaria assento em uma mesa para festejar valores tão atrasados e contraditórios como os que têm marcado os bastidores da Festa do Peão, razão da existência do CCA.

Vale lembrar que, recentemente, o CCA foi multado e condenado pela Justiça Federal a restituir aos cofres públicos mais de R$ 1,1 milhão pelo uso irregular de verba do Ministério do Turismo, destinada durante o governo do PT para a edição de 2010 da Festa do Peão. Tanto o Clube, quanto seu presidente, José Roberto Lahr, enfrentam ação de improbidade administrativa. Além disso, o presidente teve seus direitos políticos suspensos por cinco anos.

Com sua atitude de censurar uma força política como a do PT, que sempre lutou contra o abuso autoritário e a favor das demandas populares, o CCA não só está desrespeitando o Estado Democrático de Direito, que garante a soberania popular, como realimentando a onda de ódio e ignorância que devastou o país nos quatro anos do desgoverno de Bolsonaro, voltando a impulsionar a violência, a perseguição às minorias sociais e a negação à ciência que caracterizaram um dos piores períodos da história do Brasil.

Nesse banquete da exclusão do bom senso, o prefeito Chico Sardelli e seu vice Odir Demarchi garantiram seus lugares, fato que em nada surpreende o cenário político, já que a dupla iniciou uma guinada radical para a extrema-direita, abandonando o discurso que a elegeu e suas promessas de campanha.

No segundo turno de 2022, contrariando decisão de seu partido, o PV, que integrou a frente ampla aliada à candidatura Lula, Chico Sardelli apoiou Bolsonaro para presidente e Tarcísio para governador em São Paulo. Frequentemente, o prefeito se esforça para instalar uma escola cívico-militar na cidade, um modelo encerrado pelo MEC por estar em desacordo com o sistema educacional brasileiro. Depois de terceirizar o Hospital Municipal, a UPA São José e o Centro de Oncologia, o prefeito, que antes era crítico da privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto), já conseguiu o apoio de sua base na Câmara de Vereadores para alterar a Lei Orgânica do Município e permitir a privatização do serviço de tratamento de esgoto.

Ao contrário do CCA e de seus convidados, o PT oferece um banquete para todos os brasileiros. Em menos de um ano do governo Lula a economia melhorou, a inflação está em queda, os empregos aumentaram, voltou o aumento real do salário mínimo, o valor da cesta básica caiu, as pessoas estão menos endividadas e o Brasil segue no rumo certo. Em Americana, deputados do partido já destinaram mais de R$ 4,2 milhões de emendas para a Saúde, o Esporte e a Mobilidade Urbana. E o governo federal já autorizou a construção de 200 unidades residenciais do programa Mina Casa Minha Vida.

Essa é a festa do PT, a de quem quiser, a de quem vier.

Saudações petistas.

Americana, 17 de dezembro de 2023.

Eduardo Coienca

Presidente do PT de Americana

