PSB faz convenção dia 30; Giovana dia 25

O PSB de Americana marcou sua convenção para o dia 30 de julho. O partido vai indicar Pastor Aílton como candidato a vice na chapa da ex-vereadora Giovana Fortunato, que deve ser confirmada como candidata do PDT no dia 25.

Os Socialistas trabalham para voltar a ter vereador na cidade. Os nomes mais fortes do partido este século na cidade são o ex-vereador Flávio Biondo, hoje no União Brasil e o ex-vice-prefeito Dr Seme Calil (2009-2014), que faleceu no ano passado.

PSB e chapa

O partido deve ter chapa completa este ano e vai buscar fazer vereador depois de 8 anos fora da Câmara. Os socialistas em Americana estão sob a batuta do ex-vereador Pedro Salvador e do ex-secretário de Educação Herb Carlini.

