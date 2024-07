Tivoli tem sessão de cinema para pessoas com TEA neste domingo

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 21, às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desta vez, o público poderá assistir ao divertido filme ‘Meu Malvado Favorito 4’.

Nessa nova animação, Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., um pequeno travesso determinado a atormentar seu pai. Enquanto isso, Gru enfrenta o novo inimigo mortal, Maxime Le Mal, e sua astuta namorada Valentina. Com o perigo à espreita, a família é forçada a fugir, embarcando em uma emocionante e divertida aventura.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser adquiridos de forma online, através do site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda/, ou na bilheteria do cinema.

A sessão ocorre em uma sala adaptada às necessidades sensoriais das pessoas autistas, garantindo uma experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva. Com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre, a iniciativa proporciona um ambiente acolhedor.

O horário e o dia também foram escolhidos para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping possui um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para o público com TEA.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: ‘Meu Malvado Favorito 4’

Data: domingo, 21 de julho

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping