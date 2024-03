Procurando por um peixe saudável e com muito sabor para o feriado de Páscoa e principalmente para uma dieta alimentar com mais benefícios para a saúde e bem-estar? A dica são os Peixes Selvagens do Alasca, que devido à origem selvagem, vivem em seu habitat natural, ou seja, são isentos de aditivos químicos, corantes, rações, hormônios e antibióticos, assegurando todas as reais propriedades dos peixes, em sua maioria ricos em ômega-3, vitaminas e sais minerais.

São várias espécies deliciosas, como o Cod/Bacalhau do Alasca dessalgado, o Salmão Selvagem Sockey, o Salmão Selvagem Pink, o Salmão Keta e a Genuína Polaca do Alasca. Todos os pescados estão disponíveis em vários pontos de venda do país. Ótima oportunidade para quem não conhece os peixes poderem provar e para quem conhece, poder se certificar que fez a escolha certa.