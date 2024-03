Brochi discute cirurgias gratuitas de redução de mama

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido)

reuniu-se na segunda-feira (12) com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, e o médico Leonardo Stella para discutir a possibilidade de parceria para a realização de cirurgias gratuitas de redução de mama no município.

“Conversando com o Dr. Leonardo Stella eu percebi que existe essa demanda por esse tipo de cirurgia em Americana, mas não é acessível pra muita gente, então estamos vendo a possibilidade de parceria com a prefeitura, através da secretaria municipal de Saúde”, descreve.

Leia + sobre política regional

“Estamos levantando dados e estudos sobre essa possibilidade”, acrescentou Brochi. Nos próximos dias o vereador deve realizar novas reuniões para discutir o assunto e avançar nas tratativas com o Poder Executivo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP