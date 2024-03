O mercado imobiliário está em constante evolução e as imobiliárias que desejam se destacar e alcançar o sucesso precisam adotar estratégias de marketing eficazes. Diante desse desafio, elencamos cinco dicas e ações estratégicas fundamentais para ajudar as imobiliárias a impulsionar suas vendas e conquistar seu público-alvo.

Segundo informações da última pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 94% das empresas entrevistadas utilizam o marketing digital como estratégia de crescimento. Desse número, 91% está presente nas redes sociais mais conhecidas, como Instagram, Linkedin, Facebook etc.

“A evolução do mercado imobiliário está intrinsecamente ligada às estratégias de marketing que as imobiliárias adotam para promover suas propriedades e serviços”, afirma a especialista em tecnologia Priscilla Jacovani, cofundadora e CEO da Imox.ai. Diante desse cenário dinâmico e competitivo, é essencial que as empresas do setor estejam constantemente inovando e adotando práticas eficazes para alcançar seu público-alvo e impulsionar suas vendas. Neste contexto, apresentamos cinco dicas e ações de marketing fundamentais para imobiliárias que desejam se destacar no mercado e alcançar o sucesso:

1º Personalização e segmentação na comunicação digital

Utilize dados e análises para segmentar seu público-alvo e personalizar a comunicação da sua imobiliária. Ao direcionar mensagens relevantes para cada segmento de clientes em canais digitais, você aumenta a eficácia e a relevância das suas campanhas.

2º Marketing de conteúdo focado no cliente

Crie conteúdo valioso que responda às dúvidas comuns dos compradores e vendedores. Ao estabelecer sua imobiliária como uma fonte confiável de informações, você constrói autoridade e confiança junto ao seu público-alvo.

3º Vídeos e tours virtuais interativos

Invista em vídeos e tours virtuais de alta qualidade para os imóveis que você está promovendo. Essa abordagem permite que potenciais compradores explorem os imóveis de forma imersiva e conveniente, aumentando suas chances de conversão.

4º Estratégias de SEO local e presença online otimizada

Foque no SEO local para garantir que sua imobiliária seja encontrada nas buscas relacionadas à compra, venda e aluguel de imóveis na sua região. Além disso, mantenha uma presença online otimizada e atualizada para atrair mais visitantes para o seu site e aumentar sua visibilidade.

5º Automatização de marketing

Automatize os processos de marketing da sua imobiliária para aumentar a eficiência e a consistência das suas campanhas. Utilize ferramentas de automação para programar postagens nas redes sociais, envie e-mails automatizados e analise o desempenho das suas estratégias. Faça ajustes em tempo real para alcançar os melhores resultados.

Com uma abordagem estratégica e focada no cliente, as imobiliárias podem não apenas atrair mais clientes e fechar mais negócios, mas também construir relacionamentos sólidos e duradouros com seu público-alvo.