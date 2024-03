Ana Hickman assume namoro com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickman assumiu, em suas redes sociais nesta terça-feira, namoro com o também apresentador Edu Guedes.

Ana fez uma postagem com diversas fotos do casal com uma declaração na legenda.”É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas.”

Recentemente, Ana se separou de seu ex-marido, Alexandre Correa. A separação teve grande repercussão inclusive com acusações de agressão. Ana chegou a mostrar hematomas e falar sobre os anos de relacionamento tóxico que viveu com o ex.

