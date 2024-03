Rolê noturno de rolimã acontece no dia 13 de abril, em Americana

O evento que reúne amantes do famoso carrinho de rolimã acontece em Americana no próximo dia 13 de abril. Com início às 18h, a 7ª edição do passeio acontece na Avenida Antonio Pinto Duarte, entre os trechos das ruas São Vito e Avenida da Saúde. O evento contará com ampla área de alimentação, espaço kids e música. A entrada é gratuita para toda população.

Além dos carrinhos de rolimã, o evento ainda contará com uma exposição de carros. O encontro é promovido pela equipe do Kamikaze Rolima e Lasanha Crew e tem apoio da Prefeitura Municipal, Gama e empresários da cidade.

O evento vai arrecadar sabonetes líquidos para bebês, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade, para o Programa Mamãe Americanense. As inscrições para participação no evento devem ser feitas pelo site www.kamikazerolima.com.br. Mais informações pelo telefone (19) 99460-1569.

