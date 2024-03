Séries e filmes mais vistos da semana

Criador do E-farsas revela como desmente fake news da internet

Checador de fatos profissional, o analista de sistemas e criador do site E-farsas Gilmar Lopes reúne sua expertise em desmentir as histórias e notícias falsas da internet no livro Caçador de Mentiras, lançamento da Matrix Editora. A obra desmistifica as fake news e instiga o leitor a aprender a separar o joio do trigo no meio de tantas informações propagadas.

O autor revela as ferramentas e estratégias empregadas para investigar e expor casos enganosos espalhados principalmente por coaches e transformados em histórias inspiradoras, que costumam apresentar algumas características em comum.

Geralmente, explica Lopes, apelam para o lado emocional do espectador, não apresentam nenhuma prova do ocorrido, usam nomes de personalidades ou de instituições para ter mais credibilidade e propõem soluções simples para problemas complicados. Além disso, os ‘criadores’ pedem que sejam repassadas ao maior número de pessoas.

Enquanto esclarece os mecanismos da desinformação, o escritor compartilha 36 narrativas tão difundidas que se tornaram verdade absoluta para boa parte da população, como a experiência do sapo na água fervente e a biblioteca que está afundando com o peso dos livros. Você já deve ter ouvido esta: utilizamos apenas 10% do nosso cérebro e basta treiná-lo para aumentar o poder desse órgão espetacular. Com apenas alguns exercícios seria possível ativar as regiões inativas da massa cinzenta. Será?

Alguns picaretas se aproveitam desse mito (até hoje) para ganhar dinheiro com venda de livros e apresentações de palestras caríssimas, afirmando ser possível treinar a sua mente para conseguir ativar os 100% de uso cerebral. (…) O fato é que imagens feitas por meio de ressonância magnética e tomografia computadorizada comprovam que o cérebro está sempre funcionando (todas as áreas). (Caçador de Mentiras, p. 45)

Responsável pela criação do portal que se tornou referência no assunto há mais de 20 anos, o especialista empresta as lentes de aumento usadas no E-farsas para capacitar o leitor a navegar com segurança em um mundo saturado de falsas narrativas. Caçador de Mentiras é uma ferramenta capaz de mostrar que qualquer um pode – e deve – checar a veracidade dos fatos que lhes são apresentados antes de sair por aí espalhando desinformação.

Ficha técnica

Livro: Caçador de Mentiras – Como um checador de fatos desconstrói histórias falsas

Autoria: Gilmar Lopes

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-426-7

Páginas: 184

Preço: R$ 48,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon

Sobre o autor

Gilmar Lopes é pioneiro na checagem de fatos no Brasil. Analista de Sistemas, trabalha com PHP e banco de dados Oracle e é especializado em criação de ferramentas para Intranet. Em 2002, criou o E-farsas (o mais antigo site de fact checking do país) que tenta desvendar os boatos e as fake news que circulam pela web. O portal se tornou referência no assunto, sendo citado em trabalhos acadêmicos, livros, documentários etc. Em 2017, firmou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com outras oito agências de checagem de fatos, para ajudar o Tribunal a desmentir notícias falsas que circularam durante os períodos eleitorais. A parceria tornou-se permanente em 2022.

Redes sociais do autor

