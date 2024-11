Que recursos deve ter um bom celular para jogos?

Fáceis de transportar, altamente tecnológicos e com preços acessíveis em modelos de entrada e intermediários, os smartphones passaram a ocupar um espaço gigantesco no mercado de jogos global. Sendo que, no gosto popular, já superaram plataformas consolidadas há décadas.

De acordo com a renomada Pesquisa Game Brasil (PGB) 2024, 48,8% dos brasileiros preferem jogar no smartphone, com consoles (21,7%) e PCs (14,8%) ocupando o posto de segunda e terceira preferência, respectivamente.

Diante desse cenário, a demanda por smartphones para jogar cresceu consideravelmente. Todavia, escolher e comprar um celular com o propósito de se divertir pode não ser tão simples quanto parece.

Antes de investir em um novo aparelho, é válido se atentar a alguns detalhes que vão muito além da marca do dispositivo, buscando focar em uma série de recursos técnicos que realmente fazem um smartphone ser considerado bom para games; como os seguintes quesitos:

Tamanho da tela e taxa de FPS ;

; Capacidade de bateria ;

; Memória RAM e processador (CPU) ;

; Sistema operacional.

Tamanho da tela e taxa de FPS no Celular

Nos últimos anos, graças ao avanço tecnológico na indústria de smartphones, as telas ganharam poder de resolução e passaram a atingir taxas de FPS impressionantes nos games — até mesmo nos jogos mais pesados.

A começar pelo fator tamanho, é importante destacar que a integração de resoluções mais altas nos aparelhos, como telas em 2K (2.040 x 1.080 pixels) e em 4k (3.840 x 2.160 pixels), permitiram ao setor de games mobile desenvolver títulos que oferecem uma excelente experiência de imersão.

Dessa forma, mesmo em telas superiores a 6,5 polegadas — o que é considerado um tamanho grande, se tratando de celulares —, os usuários conseguem ver detalhes muito bem definidos dos games que rodam em resolução 2k ou 4k.

Quanto à taxa FPS (Quadros por Segundo, em português), caso ainda não saiba, trata-se da quantidade de imagens que são exibidas por segundo.

Sendo assim, smartphones que conseguem rodar jogos com elevadas taxas de FPS, podendo chegar até 144 quadros por segundo em alguns aparelhos, conseguem proporcionar uma jogabilidade mais responsiva e precisa, com movimentos de maior fluidez na tela.

Capacidade da bateria

Está longe de ser uma novidade que os jogos para celular são um dos maiores vilões para a duração da bateria. Por isso, comprar smartphones com baterias com grande capacidade de segurar a carga, com carregamento rápido e que tenha boa vida útil, principalmente, são fatores essenciais para todo gamer.

Hoje, há modelos de smartphone com 8.000 mAh de bateria, o que garante horas e mais horas de jogo com o carregador longe da tomada.

Além disso, pensando numa maior duração da bateria, há algumas dicas que os usuários podem seguir, como evitar jogar em ambientes de temperaturas muito frias ou de calor extremo. Além de não jogar com o aparelho em modo de carregamento, pois isso eleva a temperatura do dispositivo e desgasta a vida útil da bateria.

Memória RAM e processador (CPU)

Tanto a memória RAM quanto o processador de um smartphone são componentes importantíssimos para jogos de celular. Já que ambos os hardwares podem determinar o quão bem um game vai rodar em seu dispositivo móvel.

Muitos se referem a RAM como a memória de acesso rápido, pois influencia diretamente nas capacidades de um celular realizar multitarefas com eficiência. Portanto, quanto mais RAM um aparelho tem, mais informações ele consegue armazenar para a memória de acesso rápido, permitindo que os jogos carreguem em poucos segundos e rodem de forma mais fluida.

Logo, um smartphone com 8 GB de RAM ou mais é fundamental para rodar games mais pesados, em suas configurações gráficas mais elevadas.

O processador (ou CPU), por sua vez, é o coração de um smartphone. É ele o principal responsável por fazer um game rodar no seu celular.

PHOTO by “Stan Hutter” >>> Unsplash

Sendo assim, quanto mais núcleos uma CPU tiver e maior for a velocidade do clock da CPU, melhor será a sua experiência com jogos para dispositivos móveis.

Sistema operacional

O sistema operacional de um smartphone, seja ele Android, Windows ou iOS, é fundamental para jogar. Assim como todo software, os jogos precisam dele para trabalhar em conjunto com os hardwares do celular.

Dessa maneira, o sistema operacional gerencia processos que afetam diretamente o desempenho de um game para dispositivos móveis.

Por fim, é relevante ressaltar que o sistema operacional gerencia a conectividade de rede móvel de internet e Wi-Fi do dispositivo, permitindo a conexão dos jogos online.