Santa Bárbara tem queda em roubos e roubos de veículos

Santa Bárbara d’Oeste registrou queda no número de roubos e no número de roubos de veículos ao fim do terceiro trimestre de 2024. Os dados são oficiais e constam no levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

De acordo com os dados, ao fim do terceiro trimestre deste ano o número de roubos é 17,4% inferior e o de roubos de veículos é 7,9% menor em comparação ao mesmo período do ano anterior (janeiro a setembro).

Os números vão ao encontro de estudos que apontam Santa Bárbara d’Oeste em posição de destaque na Segurança Pública. A cidade é uma das 10 mais seguras do Brasil de acordo com o “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e com o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil”.

Santa Bárbara investe na segurança

Desde 2021 a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan contratou 61 novos guardas municipais, investiu na aquisição de novas viaturas e motocicletas Zero Km, novas pistolas, fuzis 556, carabinas CTT 40, espingardas calibre 12, diversos equipamentos e ampliado o sistema de videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera em 2013 para atuais 238 câmeras espalhadas pela cidade.

