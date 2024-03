Jornalista Rafael Gomide é contratado para liderar a nova CNBC no Brasil

Depois de divulgar oficialmente o licenciamento exclusivo da CNBC no Brasil, o grupo Times Brasil anuncia um dos principais nomes do board da empresa, o executivo Rafael Gomide, que ocupará a posição de COO (Chief Operating Officer).

Jornalista de formação e com mais de 30 anos de experiência no mercado de mídia no Brasil, Gomide fez parte da equipe que implantou a CNN no país. Ao longo destas três décadas, comandou equipes de reportagens que conquistaram mais de cinquenta prêmios nacionais e internacionais na área de jornalismo como, por exemplo, três vezes o Prêmio Internacional Rei da Espanha, duas vezes o Prêmio Esso, duas vezes o Prêmio Vladimir Herzog e duas vezes o Prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa.

Na CNN Brasil, Gomide foi responsável pela criação e gestão de alguns dos principais programas da emissora, como CNN Séries Originais, Viagem&Gastronomia e Sinais Vitais. No Grupo Record, foi diretor de Redação por 14 anos onde criou formatos de conteúdo inovadores, resultando em expressivos índices de audiência, fortalecendo segmentos como documentários, jornalismo investigativo e lifestyle. Como CEO e founder da DOC.Films, atuou na gestão empresarial de dezenas de projetos multiplataforma. Também trabalhou no grupo Band como editor-chefe, repórter e editor de diversos telejornais.

Para Gomide, a CNBC no Brasil aplicará um modelo de negócio inovador, utilizando tecnologia e modernidade de gestão com eficiência. “Já são 20 anos executando projetos no mercado de mídia. Temos metas muito claras para os primeiros cinco anos do negócio, estratégias desenhadas com insights disruptivos. Somos a primeira empresa de mídia pós-pandemia do Brasil, que, em que pese a tragédia humanitária, adiantou importantes avanços tecnológicos em vários anos. Nosso negócio surge totalmente antenado com este novo modelo, mais moderno e eficiente”, revela Gomide.

Douglas Tavolaro, chairman e CEO do projeto, destaca que o novo COO será responsável por implementar o plano estratégico da empresa através de uma gestão inovadora. “Gomide vai aplicar toda sua experiência de décadas de mercado para o atingimento das nossas metas de resultados operacionais. A execução deste cargo não poderia ser feita por outro tipo de profissional. Um jornalista reúne mais condições de compreender a dinâmica e as especificidades de uma empresa de jornalismo com o peso da marca CNBC”, afirma Tavolaro.

Sobre o novo Grupo de Mídia

O novo grupo brasileiro de mídia, lançado em março de 2024, é uma parceria entre a CNBC, líder global em jornalismo de negócios, e o jornalista Douglas Tavolaro, fundador da CNN Brasil e líder de grandes empresas de mídia no país. A nova empresa, o Times Brasil, será uma emissora de jornalismo inédita no Brasil, que possui os direitos exclusivos de conteúdo da CNBC, produtora de notícias em tempo real para meio bilhão de pessoas todos os meses em todas as plataformas. A emissora terá ampla produção de jornalismo feita por brasileiros para brasileiros, mas não exibirá apenas notícias de negócios ao vivo. Terá política, mundo, esportes e breaking news. E uma linha variada de programas de entretenimento, lifestyle e reality shows com temas que influenciam e inspiram o universo dos negócios. A empresa terá presença multimídia. Será disponível na televisão, no streaming, nas plataformas digitais e em outros meios de distribuição.

Sobre a CNBC

A CNBC, rede número um em jornalismo de negócios em todo mundo, é reconhecida como líder global. Com sedes em Nova Jersey, Londres e Singapura, a CNBC cobre o universo dos negócios em tempo real, oferecendo notícias de última hora, entrevistas exclusivas, análises dos principais mercados, negociações e relatórios aprofundados sobre os fatores que impulsionam a economia mundial. A missão da CNBC é ajudar líderes empresariais, a comunidade financeira e investidores a tomar decisões de negócios. O vasto portfólio da CNBC inclui o canal de TV, disponível em mais de 366 milhões de lares, hotéis e edifícios comerciais em 154 países; CNBC.com, o destino online para as notícias urgentes e informações em tempo real; CNBC PRO, o serviço de assinatura premium da rede com acesso prioritário aos mercados e influenciadores econômicos; e ainda o aplicativo CNBC, podcasts, newsletters, eventos ao vivo e plataformas de mídia social e vídeo digital. A CNBC é uma empresa da NBCUniversal.

